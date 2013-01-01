Дом мечты (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Телепередача, участники которой меняют окружающее пространство и воплощают свою мечту в жизнь. Герои «Дома мечты» — люди, которым необходимо изменить окружающее пространство. На помощь им приходит очаровательная ведущая Рита Челмакова вместе с командой профессионалов. Задача не из легких — изменить функционал помещения и превратить его в красивое и одновременно комфортное место для жизни.



Сериал Дом мечты 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.