Для людей (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Юридический сериал от автора долгоиграющей «Анатомии страсти» Шонды Раймс. В центре сюжета – начинающие юристы, ведущие самые резонансные дела. Личная жизнь персонажей по своему накалу ничуть не уступает профессиональной. Скучно точно не будет!



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