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Для людей (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, For the People 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Юридический сериал от автора долгоиграющей «Анатомии страсти» Шонды Раймс. В центре сюжета – начинающие юристы, ведущие самые резонансные дела. Личная жизнь персонажей по своему накалу ничуть не уступает профессиональной. Скучно точно не будет!

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Для людей»

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