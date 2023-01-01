Диагнозу вопреки
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Диагнозу вопреки

Диагнозу вопреки (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, The Big C 4 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Женщине из пригорода, жене и матери ставят страшный диагноз – рак. Она вынуждена находить светлые стороны в своей ситуации. Этот сериал – метафора о том, как должны жить все мы, но никогда не живем. О том, что надо наслаждаться моментом.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диагнозу вопреки»

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