WinkСериалыДежурный врачАктёры и съёмочная группа сериала «Дежурный врач»
Актёры и съёмочная �группа сериала «Дежурный врач»
Режиссёры
Актёры
АктёрАндрей Романович Мазур
Михаил Жонин
АктрисаОльга Викторовна Соболь
Ирина Ткаленко
АктёрГурский
Руслан Сокольник
АктрисаНадежда Григорьевна Павленко
Надежда Левченко
АктрисаЮстина Семёновна
Лилия Майборода
Актриса
Виктория Лушникова
АктрисаЛеся
Валентина Вовченко
АктёрДемьян
Вячеслав Бабенков
АктрисаЛариса Анатольевна
Светлана Князева
АктёрРуслан Хоменко