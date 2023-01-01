Wink
Сериалы
Дежурный врач
Актёры и съёмочная группа сериала «Дежурный врач»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дежурный врач»

Режиссёры

Виктор Полторацкий

Виктор Полторацкий

Режиссёр
Константин Денесюк

Константин Денесюк

Режиссёр
Сергей Сотниченко

Сергей Сотниченко

Режиссёр
Андрей Колесник

Андрей Колесник

Режиссёр

Актёры

Михаил Жонин

Михаил Жонин

АктёрАндрей Романович Мазур
Ирина Ткаленко

Ирина Ткаленко

АктрисаОльга Викторовна Соболь
Руслан Сокольник

Руслан Сокольник

АктёрГурский
Надежда Левченко

Надежда Левченко

АктрисаНадежда Григорьевна Павленко
Лилия Майборода

Лилия Майборода

АктрисаЮстина Семёновна
Виктория Лушникова

Виктория Лушникова

Актриса
Валентина Вовченко

Валентина Вовченко

АктрисаЛеся
Вячеслав Бабенков

Вячеслав Бабенков

АктёрДемьян
Светлана Князева

Светлана Князева

АктрисаЛариса Анатольевна
Богдан Олейник

Богдан Олейник

АктёрРуслан Хоменко

Сценаристы

Юлия Мищенко

Юлия Мищенко

Сценарист
Сергей Стасенко

Сергей Стасенко

Сценарист

Продюсеры

Ирина Костюк

Ирина Костюк

Продюсер
Элла Бобленюк

Элла Бобленюк

Продюсер
Юлия Мищенко

Юлия Мищенко

Продюсер
Елена Канишевская

Елена Канишевская

Продюсер

Художники

Юрий Сирош

Юрий Сирош

Художник
Оксана Тимонина

Оксана Тимонина

Художница

Монтажёры

Александр Мельниченко

Александр Мельниченко

Монтажёр
Дмитрий Колесник

Дмитрий Колесник

Монтажёр
Александр Гуменюк

Александр Гуменюк

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Оксамитный

Дмитрий Оксамитный

Оператор