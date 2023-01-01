Дежурный врач
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Дежурный врач

Дежурный врач (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Дежурный врач 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

24 часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов и выходных! Именно так работает обычная больница скорой помощи. Каждый день сюда попадают десятки новых пациентов. У каждого – своя история болезни, за которой скрываются реальные проблемы и личные драмы. И дежурные врачи становятся невольными участниками этих драм. Иногда они просто наблюдают ход событий, а иногда – сами вмешиваются в жизни пациентов, помогая им не только выздороветь, но и принять судьбоносные решения.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дежурный врач»

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