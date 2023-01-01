Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Спин-офф мегапопулярного ситкома об ученых умах «Теория большого взрыва» в фирменной озвучке студии «Кураж-Бамбей». Сольный выход легендарного Шелдона Купера, рассказ о его юных годах. Добро пожаловать в Галвестон, штат Техас, где проживает обычная американская семья Куперов, в которой растет неординарный ребенок. Шелдон опережает в интеллектуальном развитии не только старшего брата, сестру-двойняшку и сверстников, но и своих родителей. Вундеркинд-самородок уже в 11 лет оканчивает среднюю школу, а в 14 – университет. Хотите узнать, каково жить под одной крышей с маленьким гением? Включайте сериал «Детство Шелдона», который на Wink можно смотреть в озвучке по версии Кураж-Бамбей и хорошем качестве.



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