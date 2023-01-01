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Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Спин-офф мегапопулярного ситкома об ученых умах «Теория большого взрыва» в фирменной озвучке студии «Кураж-Бамбей». Сольный выход легендарного Шелдона Купера, рассказ о его юных годах. Добро пожаловать в Галвестон, штат Техас, где проживает обычная американская семья Куперов, в которой растет неординарный ребенок. Шелдон опережает в интеллектуальном развитии не только старшего брата, сестру-двойняшку и сверстников, но и своих родителей. Вундеркинд-самородок уже в 11 лет оканчивает среднюю школу, а в 14 – университет. Хотите узнать, каково жить под одной крышей с маленьким гением? Включайте сериал «Детство Шелдона», который на Wink можно смотреть в озвучке по версии Кураж-Бамбей и хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алекс
Рейд
- ДМРежиссёр
Джаффар
Махмуд
- МДРежиссёр
Майкл
Джудд
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- ЗПАктриса
Зои
Перри
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- ЛБАктёр
Лэнс
Барбер
- МДАктёр
Монтана
Джордан
- РРАктриса
Реган
Реворд
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- МХАктёр
Мэтт
Хобби
- УМАктёр
Уайатт
МакКлюр
- ЧЛСценарист
Чак
Лорри
- СХСценарист
Стив
Холлэнд
- ДППродюсер
Джим
Парсонс
- ТСПродюсер
Тодд
Спивак
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- Монтажёр
Стив
Раш
- ДСМонтажёр
Джефф
Сейбеник
- НТОператор
Нил
Туссэн
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни