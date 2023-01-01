День Шакала (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, День Шакала 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сотрудница британской разведки Бьянка выходит на след наемного убийцы по прозвищу Шакал, который выполняет самые сложные заказы и скрывается от властей, меняя свою внешность.
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Информация
Рейтинг
- ЭФРежиссёр
Энтони
Филипсон
- ПВРежиссёр
Пол
Вильшурст
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- ЛУАктриса
Лия
Уильямс
- ХААктёр
Халид
Абдалла
- СРАктёр
Суле
Рими
- ЛЛАктриса
Лашана
Линч
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- Актриса
Элинор
Мацуура
- УКАктриса
Урсула
Корберо
- Актёр
Джон
Ариас
- БХАктёр
Бен
Холл
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Сценарист
Ронан
Беннетт
- Продюсер
Ронан
Беннетт
- МБПродюсер
Марианн
Баклэнд
- РХХудожник
Роб
Харрис
- БУМонтажёр
Бен
Уайтхед
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман