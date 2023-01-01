День Шакала
Wink
Сериалы
День Шакала

День Шакала (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, День Шакала 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сотрудница британской разведки Бьянка выходит на след наемного убийцы по прозвищу Шакал, который выполняет самые сложные заказы и скрывается от властей, меняя свою внешность.

Все сезоны сериала День Шакала смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «День Шакала»