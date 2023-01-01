Чёрная птица (сериал, 2022) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1995 год. Бывший спортсмен Джимми Кин сел на 10 лет за распространение наркотиков, хотя прокурор обещал ему меньший срок. Через семь месяцев отсидки парень получает предложение от ФБР: в обмен на свободу он должен перевестись в тюрьму строгого режима, втереться в доверие к Ларри Холлу — подозреваемому в серийных убийствах женщин — и разузнать, где тот похоронил одну из жертв. И сделать это нужно как можно быстрее, так как через месяц Ларри могут освободить. Но если Джимми не удастся добиться признания, он останется в той тюрьме досиживать свой срок, и, кроме того, другие заключённые могут заподозрить его в двойной игре.
Все сезоны сериала Чёрная птица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МРРежиссёр
Михаэль
Р. Роскам
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ДУАктёр
Джо
Уильямсон
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Роберт
Уиздом
- РМАктриса
Робин
Малкольм
- СМАктриса
Сепиде
Моафи
- ТААктёр
Тони
Амендола
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- МНАктриса
Мелани
Николлз-Кинг
- Актёр
Грег
Кинниэр
- ДКСценарист
Джеймс
Кин
- ИЛСценарист
Ийель
Левин
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- ДДПродюсер
Дэвид
Дилиберто
- КАПродюсер
Кари
Антолис
- ДЧПродюсер
Джо
Чаппелль
- Продюсе�р
Тэрон
Эджертон
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- РБМонтажёр
Роб
Бонз
- МКомпозитор
Могвай