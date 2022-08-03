Человек будущего
Wink
Сериалы
Человек будущего

Человек будущего (сериал, 2017) смотреть онлайн

7.52017, Future Man 2 сезона
Фантастика, Боевик18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Джош Футтурман застрял на бесперспективной работе в должности уборщика, но большую часть своего времени он посвящает игре Biotic Wars, в которой ещe никто не побеждал. Когда Джош проходит игру до конца, ему наносят визит персонажи Biotic Wars, утверждающие, что они из будущего, в котором мир находится в опасности, и только Джош может его спасти.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Человек будущего»