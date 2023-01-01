Будь мужиком! (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Будь мужиком! 1 сезон
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
«Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вымирания. Еще чуть-чуть, и их уничтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков» — утверждае�т Сергей Писаренко, один из ведущих нового шоу на Перце.
Вместе с Евгением Никишиным они берутся за спасение мужского генофонда.
Настоящие мужские конкурсы, кулинарные мастер-классы, обзоры самых горячих девушек, выезды «в поля» и, конечно же, образцовые мужики-гости. Всего этого будет с лихвой.
Хочешь быть мужиком — будь им!
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