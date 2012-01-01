Будь мужиком!. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Будь мужиком!
1-й сезон
1-я серия

Будь мужиком! (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2012, Будь мужиком!. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вымирания. Еще чуть-чуть, и их уничтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков» — утверждает Сергей Писаренко, один из ведущих нового шоу на Перце.

Вместе с Евгением Никишиным они берутся за спасение мужского генофонда.
Настоящие мужские конкурсы, кулинарные мастер-классы, обзоры самых горячих девушек, выезды «в поля» и, конечно же, образцовые мужики-гости. Всего этого будет с лихвой.

Хочешь быть мужиком — будь им!

Сериал Будь мужиком! 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг