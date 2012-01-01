WinkСериалыБудь мужиком!1-й сезон1-я серия
Будь мужиком! (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2012, Будь мужиком!. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
Будь мужиком!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
«Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вымирания. Еще чуть-чуть, и их уничтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков» — утверждает Сергей Писаренко, один из ведущих нового шоу на Перце.
Вместе с Евгением Никишиным они берутся за спасение мужского генофонда.
Настоящие мужские конкурсы, кулинарные мастер-классы, обзоры самых горячих девушек, выезды «в поля» и, конечно же, образцовые мужики-гости. Всего этого будет с лихвой.
Хочешь быть мужиком — будь им!
Сериал Будь мужиком! 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.