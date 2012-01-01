Будь мужиком! (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

«Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вымирания. Еще чуть-чуть, и их уничтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков» — утверждает Сергей Писаренко, один из ведущих нового шоу на Перце.



Вместе с Евгением Никишиным они берутся за спасение мужского генофонда.

Настоящие мужские конкурсы, кулинарные мастер-классы, обзоры самых горячих девушек, выезды «в поля» и, конечно же, образцовые мужики-гости. Всего этого будет с лихвой.



Хочешь быть мужиком — будь им!



