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Британия (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Britannia 3 сезона
Фэнтези, Исторический18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»