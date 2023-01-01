Билет на двоих (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Билет на двоих 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
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Сюжет
В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара - у них билет на одно и то же место. Аркадий - детский хирург, он едет в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим родителям после окончания техникума.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
2.6 IMDb