Биография

Ольга Бережная — актриса театра и кино. Родилась в Киеве 8 сентября 1984 года. На пути к карьере актрисы она поступила в институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Получив образование, устроилась в театр импровизации «Черный квадрат». Параллельно начала карьеру в кино. На счету Ольги Бережной десятки фильмов и сериалов, произведенных в России и в Украине. Среди них: «Огонь любви», «Катерина 2: Возвращение любви», «По закону», «Охота на Вервольфа», «Маршрут милосердия», «Ефросинья», «Воробушек», «Одиночки», «Танец нашей любви», «Джамайка», «Стань мной», «Женский доктор», «Поцелуй!», «Пока станица спит», «Нахалка» и «Билет на двоих». Большинство картин с участием актрисы — драмы, мелодрамы и комедии для телевидения.