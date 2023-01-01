Анна Герман (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…



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