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Амазонка Катя
Актёры и съёмочная группа сериала «Амазонка Катя»

Актёры и съёмочная группа сериала «Амазонка Катя»

Режиссёры

Владислав Николаев

Владислав Николаев

Режиссёр

Актёры

Михаил Грищенко

Михаил Грищенко

Актёр
Анастасия Кравченя

Анастасия Кравченя

Актриса

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Татьяна Северюхина

Татьяна Северюхина

Продюсер
Олег Пиганов

Олег Пиганов

Продюсер
Вика Шахназарова

Вика Шахназарова

Продюсер

Операторы

Борис Кирисенко

Борис Кирисенко

Оператор