Амазонка Катя (сериал, 2026) смотреть онлайн

Девушка-тренер попадает в любовный треугольник. С одной стороны — ее тайная любовь, а с другой — начальник, общение с которым началось с драки. Мелодрама «Амазонка Катя» — сериал о том, что теплые чувства могут рождаться из конфликтов.



Фитнес-тренер Катя влюблена в красавчика Макса, но ей не хватает смелости, чтобы сделать первый шаг. На помощь приходит подруга Оля, которая связывается с Максом через подставной аккаунт. Однако вскоре случается скандал: Катя вырубает Пашу, самонадеянного клиента клуба, который нагло пристает к Оле. После драки Катя лишается работы, ей светят разбирательства и долги, однако надежда приходит с неожиданной стороны: Паша предлагает ей стать своей охранницей. Постепенно между ними возникает взаимное доверие, но отношения Кати и Макса тоже не стоят на месте.



Кого выберет главная героиня, вы узнаете, когда будете смотреть «Амазонка Катя» (2026) на Wink.

