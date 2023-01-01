13 причин почему (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули её на это. И Клэй — одна из них.



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