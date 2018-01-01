Звездные войны: Опорная команда (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Четверо школьников, живущих на небольшой планете, находят заброшенный джедайский храм, после чего попадают на борт древнего космолета. Космический корабль закидывает детей куда-то на задворки странной и опасной Галактики. Чтобы вернуться на родную планету, четверке друзей придется проявить недетскую смелость и находчивость.



