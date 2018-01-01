Зов крови (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
С началом половой жизни Бо понимает, что является суккубом. Она покидает воспитавшую еe человеческую семью и пытается найти себе подобных. Так девушка знакомится с кланом Фэйри, состоящим из разных мистических существ, и оказывается перед необходимостью выбрать тeмную или светлую сторону.
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПБРежиссёр
Паоло
Барзмен
- РМРежиссёр
Рон
Мерфи
- ДФРежиссёр
Джон
Фоусет
- АСАктриса
Анна
Силк
- Актёр
Кристен
Холден-Рид
- ЗПАктриса
Зои
Палмер
- КСАктриса
Ксения
Соло
- ККАктёр
К.К.
Коллинз
- РСАктриса
Рэйчел
Скарстен
- ПААктёр
Пол
Амос
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- ВУАктёр
Винсент
Уолш
- МЛСценарист
Мишель
Ловеретта
- ЭАСценарист
Эмили
Андрас
- ЭАПродюсер
Эмили
Андрас
- ДФПродюсер
Джей
Файастоун
- ПФПродюсер
Плато
Фунтидакис
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- МЛМонтажёр
Майк
Ли
- Оператор
Дэвид
Грин
- ХМОператор
Хоаким
Мартин