Документальный сериал «Жизнь ветеринара», который рассказывает о повседневной жизни очень востребованной ветеринарной клиники в Квебеке.



Раймонд Пласс, ветеринар от Бога, собрал удивительную команду, преданных своему делу уникальных специалистов. Мы станем свидетелями драм и неожиданных сюрпризов, разделим радости и проблемы пациентов клиники и их хозяев.



А сам канадский «доктор Айболит» расскажет обо всех аспектах, улучшающих жизнь наших питомцев.

