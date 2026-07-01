Жизнь ветеринара
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Жизнь ветеринара
2024, Жизнь ветеринара 1 сезон
Документальный12+
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Жизнь ветеринара (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал «Жизнь ветеринара», который рассказывает о повседневной жизни очень востребованной ветеринарной клиники в Квебеке.

Раймонд Пласс, ветеринар от Бога, собрал удивительную команду, преданных своему делу уникальных специалистов. Мы станем свидетелями драм и неожиданных сюрпризов, разделим радости и проблемы пациентов клиники и их хозяев.

А сам канадский «доктор Айболит» расскажет обо всех аспектах, улучшающих жизнь наших питомцев.

Страна
Канада
Жанр
Документальный

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