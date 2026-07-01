Жизнь ветеринара. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Жизнь ветеринара
1-й сезон
6-я серия
2024, Жизнь ветеринара. Сезон 1. Серия 6
Документальный12+

Контент станет доступным 17.07.2026

Жизнь ветеринара (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал «Жизнь ветеринара», который рассказывает о повседневной жизни очень востребованной ветеринарной клиники в Квебеке.

Раймонд Пласс, ветеринар от Бога, собрал удивительную команду, преданных своему делу уникальных специалистов. Мы станем свидетелями драм и неожиданных сюрпризов, разделим радости и проблемы пациентов клиники и их хозяев.

А сам канадский «доктор Айболит» расскажет обо всех аспектах, улучшающих жизнь наших питомцев.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

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