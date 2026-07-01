WinkСериалыЖизнь ветеринара1-й сезон6-я серия
2024, Жизнь ветеринара. Сезон 1. Серия 6
Документальный12+
Контент станет доступным 17.07.2026
Жизнь ветеринара (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+23 мин
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 1
- 12+23 мин
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 2
- 12+23 мин
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 3
- 12+23 мин
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 4
- 12+17июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 5
- 12+17июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 6
- 12+24июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 7
- 12+24июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 8
- 12+31июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 9
- 12+31июля
Жизнь ветеринара
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Документальный сериал «Жизнь ветеринара», который рассказывает о повседневной жизни очень востребованной ветеринарной клиники в Квебеке.
Раймонд Пласс, ветеринар от Бога, собрал удивительную команду, преданных своему делу уникальных специалистов. Мы станем свидетелями драм и неожиданных сюрпризов, разделим радости и проблемы пациентов клиники и их хозяев.
А сам канадский «доктор Айболит» расскажет обо всех аспектах, улучшающих жизнь наших питомцев.