WinkСериалыЖажда мести1-й сезон
Жажда мести (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.42021, Parot 10 серий
Триллеры, Детективы18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Жажда мести
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
В результате отмены доктрины Паро в 2013 году более 100 опасных преступников были освобождены из под стражи. Но, их деньки на свободе были не столь продолжительны. Неизвестный убивает освободившихся одного за другим, каждый день оставляя новую жертву. За расследование берется инспектор полиции Изабель Мора, которой предстоит несмотря ни на что поймать и остановить преступника, даже несмотря на то, что он убивает только опасных бандитов, которые вряд ли встали на путь исправления.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГРРежиссёр
Густаво
Рон
- АУАктриса
Адриана
Угарте
- Актёр
Иван
Массаге
- Актриса
Бланка
Портильо
- ХААктёр
Хавьер
Альбала
- ПВАктриса
Патриция
Вико
- НУАктриса
Николь
Уоллес
- АДАктёр
Антонио
Дечент
- МБАктёр
Мишель
Браун
- КВАктёр
Кристофер
В. Джонс
- РПАктёр
Родриго
Пойсон
- АЛСценарист
Алонсо
Лапорта
- ЛМСценарист
Луис
Мурильо
- ПНСценарист
Пилар
Надаль
- ХММонтажёр
Хосу
Мартинес Чаморро
- МСМонтажёр
Марта
Салас