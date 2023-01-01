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Жажда мести
Актёры и съёмочная группа сериала «Жажда мести»

Актёры и съёмочная группа сериала «Жажда мести»

Режиссёры

Густаво Рон

Густаво Рон

Gustavo Ron
Режиссёр

Актёры

Адриана Угарте

Адриана Угарте

Adriana Ugarte
АктрисаIsabel Mora
Иван Массаге

Иван Массаге

Ivan Massagué
АктёрHaro
Бланка Портильо

Бланка Портильо

Blanca Portillo
АктрисаAndrea Llanes
Хавьер Альбала

Хавьер Альбала

Javier Albalá
АктёрJorge Nieto
Патриция Вико

Патриция Вико

Patricia Vico
АктрисаAna Hurtado
Николь Уоллес

Николь Уоллес

Nicole Wallace
АктрисаSol
Антонио Дечент

Антонио Дечент

Antonio Dechent
АктёрEl Comisario
Мишель Браун

Мишель Браун

Michel Brown
АктёрPlaza
Кристофер В. Джонс

Кристофер В. Джонс

Christopher W. Jones
АктёрPlaza
Родриго Пойсон

Родриго Пойсон

Rodrigo Poisón
АктёрPerea

Сценаристы

Алонсо Лапорта

Алонсо Лапорта

Alonso Laporta
Сценарист
Луис Мурильо

Луис Мурильо

Luis Murillo
Сценарист
Пилар Надаль

Пилар Надаль

Pilar Nadal
Сценарист

Монтажёры

Хосу Мартинес Чаморро

Хосу Мартинес Чаморро

Josu Martínez
Монтажёр
Марта Салас

Марта Салас

Marta Salas
Монтажёр