Здоровый смысл. Сезон 1
Wink
Сериалы
Здоровый смысл
1-й сезон

Здоровый смысл (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

6.52022, Здоровый смысл. Сезон 1 23 серии
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Автор и ведущая медицинской программы Екатерина Колокольцева точно знает, как следить за своим здоровьем и к каким специалистам обращаться. Она уверена, что любое дело приносит результат, когда ты по-настоящему увлечён. Екатерине доверяют врачи, специалисты, звёзды и пациенты. Программа состоит из рубрик: "Чудо света", "О важном", "Новости медицины", "Советы докторов", "Еда без вреда", "Формула красоты", "Для пользы тела".

Сериал Здоровый смысл 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг