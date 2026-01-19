Здоровый смысл (сериал, 2022) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Здоровый смысл. Сезон 1. Серия 44
6.72022, Здоровый смысл. Сезон 1. Серия 44
Автор и ведущая медицинской программы Екатерина Колокольцева точно знает, как следить за своим здоровьем и к каким специалистам обращаться. Она уверена, что любое дело приносит результат, когда ты по-настоящему увлечён. Екатерине доверяют врачи, специалисты, звёзды и пациенты. Программа состоит из рубрик: "Чудо света", "О важном", "Новости медицины", "Советы докторов", "Еда без вреда", "Формула красоты", "Для пользы тела".

