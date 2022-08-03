WinkДетямЗарядка с Царевной1-й сезон
Зарядка с Царевной (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.12018, Зарядка с Царевной. Сезон 1 6 серий
Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Смотри и делай с Царевной зажигательную зарядку!
СтранаРоссия
ЖанрДля самых маленьких
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- НТРежиссёр
Наталья
Титаренко
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- ВШАктёр
Василий
Шемякинский
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- АКАктёр
Артём
Колпаков
- АЛАктриса
Анастасия
Лучинина
- Актёр
Евгений
Вальц
- ПРАктёр
Павел
Россошанский
- НТСценарист
Наталья
Титаренко
- АДПродюсер
Артур
Днепровский
- НТПродюсер
Наталья
Титаренко
- АККомпозитор
Артём
Колпаков
- ЛГКомпозитор
Лидия
Готман