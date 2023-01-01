Запретная правда (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

После невыносимой трагедии женщина возвращается в родной город, где должна вновь столкнуться с призраками прошлого. Сериал «Запретная правда» — мелодрама о прощении, которое способно залечить травмы.



Счастливые отношения Ксении и Дениса длятся уже 16 лет. Когда, наконец, Денис решается сделать Ксении предложение, внезапная трагедия разрушает их жизнь — он умирает. Вскоре после этого Ксения остается без работы и узнает о том, что ее племянницу вот-вот могут забрать в детский дом из-за того, что мать пренебрегает ее воспитанием. С тяжелым сердцем Ксения решает поехать в родной город, откуда она сбежала после предательства возлюбленного по имени Андрей. Женщину ожидает встреча, которая заставит ее по-другому посмотреть на события прошлого.



К чему это приведет, расскажет мелодрама «Запретная правда», смотреть онлайн которую можно на Wink.



Сериал Запретная правда 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.