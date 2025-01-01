Запретная правда. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Запретная правда
1-й сезон
2-я серия
9.12025, Запретная правда. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Запретная правда (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После невыносимой трагедии женщина возвращается в родной город, где должна вновь столкнуться с призраками прошлого. Сериал «Запретная правда» — мелодрама о прощении, которое способно залечить травмы.

Счастливые отношения Ксении и Дениса длятся уже 16 лет. Когда, наконец, Денис решается сделать Ксении предложение, внезапная трагедия разрушает их жизнь — он умирает. Вскоре после этого Ксения остается без работы и узнает о том, что ее племянницу вот-вот могут забрать в детский дом из-за того, что мать пренебрегает ее воспитанием. С тяжелым сердцем Ксения решает поехать в родной город, откуда она сбежала после предательства возлюбленного по имени Андрей. Женщину ожидает встреча, которая заставит ее по-другому посмотреть на события прошлого.

К чему это приведет, расскажет мелодрама «Запретная правда», смотреть онлайн которую можно на Wink.

Сериал Запретная правда 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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