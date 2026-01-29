Заново о нас (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

После измены мужа и неудачных попыток стать матерью Лидия Воскресенская возвращается в родной город, чтобы продать бабушкин дом, забыть прошлое и начать жизнь заново. Но судьба распоряжается иначе: здесь Лидия встречает Михаила — свою первую любовь. Мужчина, с которым она когда-то мечтала о будущем, пережил личную трагедию, потерял память, а теперь воспитывает сына-инвалида. Он не узнает Лидию, а она не может его забыть.



Пока Лидия напоминает Михаилу об их прошлом и пытается вернуть былую связь, окружающие в городе не принимают ее. Тут же она привлекает внимание местного чиновника, чьи намерения оказываются совсем не благородными. Но чем дальше Лидия идет по этому пути, тем становится яснее: судьба приготовила ей не просто встречу с прошлым, а нечто большее — любовь, которой она не ждала, и призвание, которое изменит всю ее жизнь.

