WinkСериалыЗаколдованное королевство1-й сезон
Заколдованное королевство (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
8.32007, Tin Man 3 серии
Фантастика, Фэнтези16+
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Сюжет
ДиДжи была простой студенткой, работающей в кафе на полставки и вечно чувствующей себя не на своем месте. Но ее жизнь изменилась коренным образом после того, как ей начали сниться фантастические сны и странные люди напали на ее семью с целью похитить девушку. Чтобы спасти ей жизнь, родители бросили ее в торнадо, которое перенесло ДиДжи в потусторонний мир, полный темной магии и загадочных существ. Теперь в компании своих новых приятелей она пытается отыскать свою настоящую мать…
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Приключения, Фэ�нтези
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb