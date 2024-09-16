ДиДжи была простой студенткой, работающей в кафе на полставки и вечно чувствующей себя не на своем месте. Но ее жизнь изменилась коренным образом после того, как ей начали сниться фантастические сны и странные люди напали на ее семью с целью похитить девушку. Чтобы спасти ей жизнь, родители бросили ее в торнадо, которое перенесло ДиДжи в потусторонний мир, полный темной магии и загадочных существ. Теперь в компании своих новых приятелей она пытается отыскать свою настоящую мать…

