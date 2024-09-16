Заколдованное королевство (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.32007, Tin Man
Фантастика, Фэнтези18+
Серия в подписке «viju+»
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О сериале
ДиДжи была простой студенткой, работающей в кафе на полставки и вечно чувствующей себя не на своем месте. Но ее жизнь изменилась коренным образом после того, как ей начали сниться фантастические сны и странные люди напали на ее семью с целью похитить девушку. Чтобы спасти ей жизнь, родители бросили ее в торнадо, которое перенесло ДиДжи в потусторонний мир, полный темной магии и загадочных существ. Теперь в компании своих новых приятелей она пытается отыскать свою настоящую мать…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb