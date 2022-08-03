Молли Уотс только что вернулась домой из космической экспедиции. Все это время женщина-астронавт провела на космической станции совершенно одна. И от того совершенно немыслимым кажется ей известие о том, что она беременна. И как это невероятное событие повлияет на ход истории всего человечества?

