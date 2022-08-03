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За пределами
1-й сезон

За пределами (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Extant 1 13 серий
Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молли Уотс только что вернулась домой из космической экспедиции. Все это время женщина-астронавт провела на космической станции совершенно одна. И от того совершенно немыслимым кажется ей известие о том, что она беременна. И как это невероятное событие повлияет на ход истории всего человечества?

Жанр
Фантастика

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За пределами»