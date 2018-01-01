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За пределами
Актёры и съёмочная группа сериала «За пределами»

Актёры и съёмочная группа сериала «За пределами»

Актёры

Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаMolly Woods
Пирс Гэнон

Пирс Гэнон

Pierce Gagnon
АктёрEthan Woods
Грейс Гаммер

Грейс Гаммер

Grace Gummer
АктрисаJulie Gelineau
Тайлер Хилтон

Тайлер Хилтон

Tyler Hilton
АктёрCharlie Arthurs
Горан Вишнич

Горан Вишнич

Goran Višnjić
АктёрJohn Woods
Линнанн Загер

Линнанн Загер

Lynnanne Zager
АктрисаG.I.N.A.
Хироюки Санада

Хироюки Санада

Hiroyuki Sanada
АктёрHideki Yasumoto
Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган

Jeffrey Dean Morgan
АктёрJD Richter
Майкл О’Нил

Майкл О’Нил

Michael O'Neill
АктёрAlan Sparks
Камрин Менхейм

Камрин Менхейм

Camryn Manheim
АктрисаSam Barton

Сценаристы

Мики Фишер

Мики Фишер

Mickey Fisher
Сценарист
Лесли Боэм

Лесли Боэм

Leslie Bohem
Сценарист
Элиза Кларк

Элиза Кларк

Eliza Clark
Сценарист
Питер Око

Питер Око

Peter Ocko
Сценарист

Продюсеры

Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
Продюсер
Мики Фишер

Мики Фишер

Mickey Fisher
Продюсер
Дэррил Фрэнк

Дэррил Фрэнк

Darryl Frank
Продюсер

Художники

Дэвид Мейер

Дэвид Мейер

David Meyer
Художник
Джефф Шоен

Джефф Шоен

Jeff Schoen
Художник
Эйприл Ферри

Эйприл Ферри

April Ferry
Художница
Роберт Блэкман

Роберт Блэкман

Robert Blackman
Художник
Кэбот Маккаллен

Кэбот Маккаллен

Cabot McMullen
Художник

Монтажёры

Марк С. Манос

Марк С. Манос

Mark Manos
Монтажёр
Джек Колвелл

Джек Колвелл

Jack Colwell
Монтажёр

Операторы

Джон Б. Аронсон

Джон Б. Аронсон

John B. Aronson
Оператор
М. Дэвид Маллен

М. Дэвид Маллен

M. David Mullen
Оператор
Майкл Дж. Войцеховский

Майкл Дж. Войцеховский

Michael G. Wojciechowski
Оператор

Композиторы

Марсело Зарвос

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор
Джефф Руссо

Джефф Руссо

Jeff Russo
Композитор