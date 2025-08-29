За кадром (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, За кадром. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу, Документальный16+
Сезоны и серии
- 16+26 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+28 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+23 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+27 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+27 мин
За кадром
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Марк Подрабинек — не только профессиональный ведущий, но и искусный фотограф. Он путешествует по всей планете в поисках «живых» кадров. Марк делится со зрителем секретами фотоискусства и дает ценные советы, как правильно сфотографировать любое природное явление: от северного сияния в Норвегии до ядовитых змей на Шри-Ланке