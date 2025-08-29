За кадром (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

За кадром. Сезон 1
2010, За кадром. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу, Документальный16+

О сериале

Марк Подрабинек — не только профессиональный ведущий, но и искусный фотограф. Он путешествует по всей планете в поисках «живых» кадров. Марк делится со зрителем секретами фотоискусства и дает ценные советы, как правильно сфотографировать любое природное явление: от северного сияния в Норвегии до ядовитых змей на Шри-Ланке

ТВ-шоу, Документальный

