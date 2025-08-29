За кадром (сериал, 2010) смотреть онлайн

За кадром
2010, За кадром 1 сезон
ТВ-шоу, Документальный16+

О сериале

Цель ведущего программы «За кадром с Марком Подрабинеком» — сделать во время путешествия 10 фотографий, идеально характеризующих место. Время, отведенное на посещение каждой страны — 7-10 дней. Марк Подрабинек, путешественник и профессиональный фотограф, выбирает для своих командировок самые разные места — от европейских столиц до малоизученных провинций азиатских государств.

ТВ-шоу, Документальный

