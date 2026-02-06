Я найду тебя через года (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Спустя несколько лет после роковой катастрофы мать узнает, что дочь, которую она считала погибшей, все еще жива. Мелодрама «Я найду тебя через года» — сериал о счастье, которое оказывается совсем рядом.



Преподавательница музыки Маша переживает страшную трагедию: она уверена, что ее единственная дочь Алиса погибла в автокатастрофе. Отчаявшаяся мать разрывает все связи с прошлым: подает на развод, бросает любимую работу и погружается в одиночество. Проходит восемь лет, и Маша вдруг понимает, что Алисе удалось уцелеть. Выросшая в приемной семье девочка стала талантливым музыкантом и теперь возвращается к родной матери. Однако их воссоединению мешает бывший муж, который хочет взять опеку над Алисой на себя.



Сможет ли Маша дать ему отпор и найти новую любовь, вы узнаете из мелодрамы «Я найду тебя через года».


