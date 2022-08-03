Wink
Сериалы
Я могу уничтожить тебя
1-й сезон

Я могу уничтожить тебя (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

5.42020, I May Destroy You 12 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Арабелла Эссиуеду ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в ночном клубе, после которого жизнь Арабеллы меняется бесповоротно.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я могу уничтожить тебя»