Я могу уничтожить тебя
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Я могу уничтожить тебя

Я могу уничтожить тебя (сериал, 2020) смотреть онлайн

5.42020, I May Destroy You 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Арабелла Эссиуеду ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в ночном клубе, после которого жизнь Арабеллы меняется бесповоротно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я могу уничтожить тебя»

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