WinkСериалыЯ его убила1-й сезон
Я его убила (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.02015, Я его убила. Сезон 1 16 серий
Криминал, ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+47 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+50 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Я его убила
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Истории женщин, которые решили, что ради любви можно пожертвовать жизнью. Чужой. И оказались готовы отнять ее у кого угодно, потому что верили: это поможет им вернуть, завоевать, ни с кем не делить любимого.
До того, как эти женщины приняли страшное решение, никому бы и в голову не пришло считать их способными на преступление. Мы предлагаем рассмотреть каждую трагедию с точки зрения не только Уголовного кодекса. И попытаться понять, какие события и переживания в прошлом наших героинь заставили их поверить, будто все средства хороши в борьбе за личное счастье. Что заставило их перешагнуть черту? Ненависть, ревность или… любовь?