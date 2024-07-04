Я его убила (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Я его убила. Сезон 1. Серия 9
Я его убила
1-й сезон
9-я серия

Я его убила (сериал, 2015) сезон 1 серия 9

8.0
2015
Криминал, ТВ-шоу
16+
Криминал, ТВ-шоу16+

О сериале

Истории женщин, которые решили, что ради любви можно пожертвовать жизнью. Чужой. И оказались готовы отнять ее у кого угодно, потому что верили: это поможет им вернуть, завоевать, ни с кем не делить любимого.

До того, как эти женщины приняли страшное решение, никому бы и в голову не пришло считать их способными на преступление. Мы предлагаем рассмотреть каждую трагедию с точки зрения не только Уголовного кодекса. И попытаться понять, какие события и переживания в прошлом наших героинь заставили их поверить, будто все средства хороши в борьбе за личное счастье. Что заставило их перешагнуть черту? Ненависть, ревность или… любовь?

Россия
ТВ-шоу, Криминал
SD
48 мин / 00:48

