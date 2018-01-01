Wink
Детям
Вспыш и чудо-машинки
3-й сезон

Вспыш и чудо-машинки (мультсериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн

7.82016, Blaze and the Monster Machines 20 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Добро пожаловать в город Аксель-Сити, где машины умеют разговаривать и обладают интеллектом. Пикап Вспыш – одна из таких необычных машинок, а его владелец – восьмилетний физико-математический гений Эл-Джей. Вместе они побеждают на автосоревнованиях и противостоят коварным конкурентам.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

