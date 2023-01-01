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Возраст любви (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Возраст любви. Сезон 1 2 серии
Документальные16+
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Сюжет
Любви все возрасты покорны. И стрелы Амура не выбирают цель. Возможна ли настоящая любовь между людьми с разницей в возрасте в десятилетия? И каковы перспективы отношений, участники которых больше похожи на родителей с детьми, чем на любовников?
Как воспринимают близкие необычный выбор своих родственников? И что чаще движет теми, кто предпочитает «постарше» – истинные чувства или корысть?
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