Любви все возрасты покорны. И стрелы Амура не выбирают цель. Возможна ли настоящая любовь между людьми с разницей в возрасте в десятилетия? И каковы перспективы отношений, участники которых больше похожи на родителей с детьми, чем на любовников?



Как воспринимают близкие необычный выбор своих родственников? И что чаще движет теми, кто предпочитает «постарше» – истинные чувства или корысть?

