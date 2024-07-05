Возраст любви. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Возраст любви
1-й сезон
1-я серия

Возраст любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2013, Возраст любви. Сезон 1. Серия 1
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любви все возрасты покорны. И стрелы Амура не выбирают цель. Возможна ли настоящая любовь между людьми с разницей в возрасте в десятилетия? И каковы перспективы отношений, участники которых больше похожи на родителей с детьми, чем на любовников?

Как воспринимают близкие необычный выбор своих родственников? И что чаще движет теми, кто предпочитает «постарше» – истинные чувства или корысть?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг