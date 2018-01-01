WinkДетямВолшебная кухня1-й сезон
Волшебная кухня (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.12019, Волшебная кухня. Сезон 1 52 серии
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Развивающий мультсериал о девочке, которая очень хочет научиться готовить и попадает в необычную кухню, где совсем не страшно ошибаться. Майя мечтает овладеть кулинарным мастерством, но мама считает, что дочь слишком мала для такого. Расстроенная девочка строит в своей комнате игрушечную кухню, в которую потом магическим образом переносится сама. Обитатели кухни всегда готовы поделиться с ней новыми интересными рецептами и помочь справиться с непростыми кулинарными задачами. А в качестве взрослого здесь — веселый и дружелюбный Хозяин кухни.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- ВГРежиссёр
Виктор
Глухушин
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АБРежиссёр
Алексей
Бондарь
- ВСАктриса
Василиса
Савкина
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актриса
Наталия
Быстрова
- АЧАктриса
Алиса
Чернова
- ПРАктёр
Павел
Россошанский
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- ИССценарист
Инга
Сухорукова
- ВСПродюсер
Василий
Сокологорский
- ЕМПродюсер
Елена
Маленкина
- ПГПродюсер
Павел
Гутковский
- АБПродюсер
Алексей
Бондарь
- ОСХудожница
Ольга
Свистунова
- АММонтажёр
Александра
Монахова
- ЮМКомпозитор
Юрий
Мельников
- АГКомпозитор
Антон
Гарсия