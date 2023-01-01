Волк 1 сезон (Сериал 2023 год) смотреть

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Мрачный детективный триллер по бестселлеру Мо Хайдер — сериал «Волк» (1 сезон) доступен в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink.



Детектив Джек Кэффри интересуется делом пятилетней давности, о котором все уже предпочли забыть, ведь оно давно закрыто. Но он чувствует, что тогда наказание понес невиновный, и еще Джека преследуют подозрения, что это дело как-то связано с пропажей его брата. Тем временем, обеспеченную семью Анкор-Феррерс берут в заложники в их собственном доме.



Сюжетные линии переплетаются между собой — и есть вероятность, что все эти дела связаны с маньяком, который снова вышел на охоту. «Волк» 2023 — сериал, который заставит вас содрогнуться, уже доступен в подписке Amediateka на Wink.



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