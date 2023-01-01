Волк 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Мрачный детектив расследует убийства пятилетней давности, причудливым образом связанные с захватом заложников в тихом уэльском городке. Захватывающий триллер «Волк» — сериал, ставший экранизацией романов писательницы Мо Хайдер.



Детектива Джека Кэффри терзает травма из прошлого: его брат пропал при загадочных обстоятельствах, и Джек уверен, что в этом как-то замешан его сосед. Джек винит в произошедшем себя и страдает от тяжелых снов и депрессии. Но сейчас его занимает другое дело: жестокое убийство подростков Хьюго и Софи, случившееся пять лет назад. Тогда виновным посчитали человека по имени Миннет Кейбл, однако Джек считает, что наказание понес невиновный. Тем временем супруги Матильда и Оливер Анкор-Феррерс возвращаются из Лондона в собственный дом в Монмутшире. Насладиться уютом им не удается, поскольку двое преступников, представившихся офицерами полиции, берут их в заложники.



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