Военная полиция. Сезон 1
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Военная полиция
1-й сезон

Военная полиция (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Военная полиция. Сезон 1 20 серий
Боевик, Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Группа из пяти профессионалов входит в отряд с особыми полномочиями при Генштабе Минобороны. Они объединяют усилия, чтобы защитить военную тайну, остановить иностранных секретных агентов и раскрыть громкие преступления.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

6.2 КиноПоиск